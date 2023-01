Guerre en Ukraine : un missile russe explose à quelques mètres d’une équipe de "Quotidien"

L’équipe, qui avait réveillonné sur le front avec les soldats ukrainiens quelques jours plus tôt, s’est aussitôt réfugiée dans une église située non loin du lieu de l’explosion. "Là, je suis dans les locaux d’une congrégation religieuse", explique le journaliste. "Je ne sais pas si je peux dire que je suis en sécurité mais en tout cas on est à l’abri, à l’intérieur. Et on va attendre ici autant de temps que nécessaire."

On a encore un peu les mains qui tremblent

"On va bien", rassure-t-il. "Mais on a encore un peu les mains qui tremblent. On est en état de choc."

A noter que des journalistes de l’AFP étaient aux aussi présents dans la ville de Kramatorsk ce lundi soir. Selon l’Agence, ils ont entendu quatre fortes explosions dans cette capitale administrative de facto de la région de Donestk.