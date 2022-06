"Le tir de missile sur Krementchouk a touché un endroit très fréquenté qui n'a aucun rapport avec les hostilités", a pour sa part indiqué sur Facebook Vitali Maletsky, le maire de cette ville qui comptait 220.000 habitants avant la guerre.

"Il y a des morts et des blessés. Plus de détails viendront", a-t-il ajouté.

Le gouverneur régional Dmytro Lounine a dénoncé un "crime de guerre" et un "crime contre l'humanité", ainsi qu'un "acte de terreur non dissimulé et cynique contre la population civile".