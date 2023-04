Guerre en Ukraine : un drone ukrainien se serait écrasé à une cinquantaine de kilomètres de Moscou

Dans la foulée de cet incident, Igor Soukhine a annoncé l’annulation pour raison de "sécurité" du défilé et d’un concert qui étaient prévus dans le district de Bogorodsk le 9 mai, à l’occasion des commémorations de la victoire sur l’Allemagne nazie en 1945. "C’est une décision difficile pour nous, mais elle doit être prise. La sécurité est la chose la plus importante aujourd’hui. Et la victoire est toujours dans nos cœurs".