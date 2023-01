Guerre en Ukraine : un déserteur russe de Wagner fuit en Norvège à travers la frontière arctique

Dans une interview diffusée par l'ONG Gulagu, celui qui affirme être un déserteur explique que son contrat a été prorogé contre son gré, après plusieurs mois de combats en Ukraine au service de cette organisation russe dirigée par l'homme d'affaires Evguéni Prigojine.

"Mes anciens employeurs ont essayé de me retrouver, la société Wagner, Prigojine et sa bande, le FSB (la Sécurité d'Etat russe, ndlr). Ils ont émis un avis de recherche pour crime (contre moi) via le ministère russe de l'Intérieur", a-t-il expliqué.

"J'étais sous la menace d'être enlevé, d'être assassiné, d'être descendu, voire même pire d'être condamné à la masse comme Noujine", un ex-détenu et déserteur de Wagner dont l'effroyable exécution avec une masse avait été filmée et rendue publique mi-novembre.

Assurant avoir été le chef d'une section d'une dizaine d'hommes, il raconte avoir traversé une rivière gelée, la Pasvik, qui sépare la Russie de la Norvège dans le grand Nord, avec une patrouille russe à ses trousses.