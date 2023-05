Guerre en Ukraine : un cessez-le-feu aboutissant à un gel du conflit ne permettra pas une paix durable, selon la Commission européenne

"Il est beaucoup question de plans de paix et de cessez-le-feu. Un principe doit prévaloir : rien de ce qui concerne l’Ukraine ne doit se décider sans l’Ukraine", a averti la cheffe de l’exécutif européen, en rappelant le soutien européen au plan de paix du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. "Un cessez-le-feu aboutissant à un gel du conflit ne permettra pas une paix durable, a exposé Ursula Von der Leyen. "Car, après tout, un cessez-le-feu avait été conclu après 2014, et nous savons tous ce qu’il est advenu de cet accord en février dernier, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine. Un cessez-le-feu serait par nature instable et déstabiliserait la région située le long de la ligne de contact. Personne ne souhaiterait investir ni reconstruire, et le conflit pourrait éclater de nouveau à tout moment. Non. Une paix juste doit aboutir au retrait des forces russes et de leurs équipements du territoire ukrainien", a-t-elle ajouté, alors que l’Ukraine prépare une contre-offensive.

