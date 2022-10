Guerre en Ukraine : un "bouclier du ciel européen", 14 pays alliés autour de l’Allemagne pour renforcer la défense anti-aérienne

"Les nouveaux moyens, totalement interopérables et intégrés de façon transparente dans la défense aérienne et antimissile de l’Otan, renforceront considérablement notre capacité à défendre l’Alliance contre toutes les menaces aériennes et antimissiles", a commenté le secrétaire général adjoint de l’Otan, Mircea Geoana, dans un communiqué.

"Cet engagement est encore plus crucial aujourd’hui, alors que nous assistons aux attaques de missiles impitoyables et aveugles de la Russie en Ukraine, qui tuent des civils et détruisent des infrastructures essentielles", a-t-il souligné.

"C’est une très bonne initiative. L’Otan a besoin de systèmes de défense antiaérien, antimissile et antidrones", a-t-on commenté de source française.

La France ne s’est pas associée à cette initiative. Son système de défense sol-air de moyenne portée/terrestre (SAMP/T, alias "MAMBA") est déjà pleinement intégré dans la chaîne de contrôle du commandement aérien allié de l’Otan.

Il assure la défense du ciel et la protection des unités françaises déployées en Roumanie dans le cadre du renforcement de la défense de l’Otan sur le flanc est de l’Alliance.