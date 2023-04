Guerre en Ukraine : un blogueur militaire tué à Saint-Pétersbourg, il était "dangereux" pour l'Ukraine, dit Moscou (revoir notre direct)

Une "attaque massive" de missiles russes a fait dimanche six morts dans des quartiers d'habitation de Kostiantynivka, près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, dont le président Volodymyr Zelensky a salué la résistance face à "la plus grande force contre l'humanité de notre temps". Le chef de l'Etat s'exprimait à l'occasion de la découverte il y a un an de corps de civils tués à Boutcha, une ville près de Kiev devenue un symbole des atrocités commises par les Russes.

L'Union européenne "s'opposera à tout abus" par la Russie de la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, a affirmé dimanche le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell sur Twitter.