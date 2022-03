Guerre en Ukraine : un biathlète (19 ans) en service militaire meurt au combat, deux footballeurs décédent également

Alors que l’Ukraine commence à compter ses morts dans la guerre qui l’oppose à la Russie, certains noms issus du monde du sport en font partie. Un jeune biathlète et deux jeunes footballeurs ont perdu la vie.

La FIFPRO a annoncé les premières pertes dans le monde du football. Vitalii Sapylo, 21 ans et évoluant en équipe de jeunes au Karpaty Lviv et Dmytro Martynenko, 25 ans et joueur du FC Gostomel sont décédés. On ignore s’ils sont des "victimes civiles" du combat, ou s’ils avaient pris les armes, comme plusieurs sportifs ou anciens sportifs l’ont fait.

La FIFPRO a posté ce message sur les réseaux sociaux : "Nos pensées sont avec les familles, amis et coéquipiers des jeunes footballeurs ukrainiens Vitalii Sapylo et Dmytro Martynenko, les premières pertes connues dans le monde du football dans ce conflit. Puissent-ils reposer en paix."

Toujours dans le milieu du sport, Yevhen Malyshev, un biathlète qui s'est engagé sur le front a perdu la vie a-t-on également appris ce mardi. Il effectuait son service militaire, il était âgé de 19 ans. Il a évolué en équipe de jeunes avant de prendre sa "retraite" il y a deux ans pour s'engager dans l'armée ukrainienne. On a pu voir sur Twitter d'ancien coéquipier lui rendre hommage avec cette phrase: " Les héros ne meurent jamais".