Guerre en Ukraine : un Belge peut-il être volontaire pour combattre ?

L’idéalisme, une notion subjective

Mais comment déterminer l’idéalisme ? C’est une notion éminemment subjective. La loi du 1er août 1979 en laisse pourtant l’appréciation au seul Conseil des Ministres. Si celui-ci juge que les volontaires sont animés par un idéal et si les intérêts belges ne sont pas contrariés, il ne s’oppose pas à leur départ. Dans le cas contraire, il peut décider, par arrêté royal, d’interdire à des volontaires de s’engager.

Blanc-seing

Dans le cas présent, le Conseil des Ministres a demandé une analyse juridique mais puisque le désintéressement personnel de ceux qui veulent répondre aux demandes ukrainiennes semble évident, aucun arrêté d’interdiction n’a encore été pris et, probablement, aucun ne le sera.

Frontière floue

Il n’en demeure pas moins qu’entre mercenaire et idéaliste, sur le terrain de bataille, aux yeux de l’adversaire, la frontière est moins claire et le risque de ne pas avoir droit à la protection du prisonnier de guerre est probablement plus grand.

Un risque que plusieurs dizaines de Belges ont donc quand même décidé de courir avec l’approbation tacite de leur pays.