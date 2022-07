Guerre en Ukraine : un attentat déjoué contre un chef de l'occupation russe à Kherson

"Durant la nuit, le saboteur a tiré sur la maison du fonctionnaire, puis il a essayé de se cacher dans une zone boisée dans la banlieue de Mélitopol (...) Au moment d'être arrêté, il a résisté en ouvrant le feu. Puis il a été blessé mortellement en retour", a indiqué sur Telegram un représentant de l'occupation, Vladimir Rogov.

Depuis la conquête d'une grande partie des régions de Kherson et d'une partie de celle de Zaporijjia, le Kremlin y mène une politique de russification en vue d'une possible annexion. Moscou y a introduit le rouble et encourage les habitants à recevoir des passeports russes.

Parallèlement, l'armée ukrainienne mène depuis plusieurs semaines une contre-offensive sur le front de Kherson, alors que le gros des troupes russes est déployé dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

Kiev est parvenu à regagner du terrain et à se rapprocher de Kherson, une grande ville de 290.000 habitants, mais ne parvient pas pour l'heure à percer profondément les défenses russes.