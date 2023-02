Guerre en Ukraine : un an après l'invasion, Scholz convaincu que Poutine "n'atteindra pas ses objectifs"

"Nous renforçons et protégeons cette cohésion en préparant des décisions entre nous de façon confidentielle, et en les communiquant ensuite", a-t-il dit, en référence à l'annonce récente de l'Allemagne et des Etats-Unis de livrer des chars d'assaut à l'Ukraine pour l'aider à refouler les troupes russes à l'est du pays.

Ce qui nuit à l'unité des alliés en revanche sont les débats sur la place publique concernant des livraisons d'armes, "sur le thème, des chars de combat, des sous-marins, des avions de combats", a-t-il critiqué.

"Toute dissonance, toute spéculation sur des différences possibles ne sert qu'à Poutine et à sa propagande", a-t-il averti. Berlin a été critiqué pour avoir tergiversé à donner son feu vert à la livraison de chars lourds de combat et Olaf Scholz a plusieurs fois affirmé qu'il était contre l'option de fournir à Kiev des avions de combat.

Le chancelier a également réitéré le soutien ferme de l'Allemagne aux ambitions ukrainiennes de rejoindre l'UE, à un moment où le président Volodomyr Zelensky veut accélérer les discussions d'adhésion de son pays.

"L'Ukraine appartient à l'Europe, son avenir est dans l'Union européenne! Et cette promesse compte", a lancé Olaf Scholz avant un sommet des dirigeants de l'UE à Bruxelles où le président ukrainien est attendu.