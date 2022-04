Guerre en Ukraine : tuteurs pour les mineurs étrangers non-accompagnés (MENA) ukrainiens, la Belgique "embauche"

Il y a deux types de tuteurs. Les tuteurs privés, indépendants, peuvent suivre 40 tutelles par an maximum et sont rémunérés à hauteur d’un peu plus de 700 euros par tutelle par an. Les employés des associations telles que la Croix Rouge ou Caritas peuvent aussi devenir des "tuteurs employés". Ils sont payés 3500 euros par mois pour 25 tutelles.

Natacha, quant à elle, en exerce deux. Elle a un autre travail à temps plein, et préfère faire moins, mais bien. Elle ne le fait pas pour la rémunération. "Les 600 euros, je les reçois, mais je les donne aux MENA, je paie des trucs pour eux. Par contre, je sais qu’il y en a qui n’en foutent pas une. Ils te prennent cinq MENA, parce que jusqu’à cinq tu ne dois pas payer d’impôts, ils se font 3000 euros et ils ne font rien."

Contacté par la RTBF, le SPF Justice, via sa porte-parole Christine-Laura Kouassi, affirme pour sa part que des contrôles sont réaliser afin de garantir un maximum de transparence.