Guerre en Ukraine : trois morts dans une frappe russe sur une ville de l’est ukrainien

Trois personnes ont été tuées et au moins quatorze ont été blessées dans une frappe russe sur Konstantynivka, une ville de l’est de l’Ukraine, a annoncé samedi le gouverneur de la région.

"Les Russes ont tiré sur un quartier résidentiel, endommageant des immeubles de quatre étages, un hôtel, des garages et des véhicules", a déclaré le gouverneur régional de Donetsk Pavlo Kyrylenko, sur les réseaux sociaux. "Trois civils ont été tués. Au moins deux ont été blessés", a-t-il ajouté, avant, plus tard, de revoir le bilan à la hausse et d’estimer à 14 le nombre de blessés. Le gouverneur a indiqué que, sur place, les secouristes et la police "documentaient soigneusement un autre crime des occupants russes" en Ukraine.

Des images publiées sur le compte Telegram de M. Kyrylenko montrent des immeubles d’habitation aux fenêtres soufflées et des débris éparpillés autour de l’épave carbonisée d’une voiture. Selon le ministère ukrainien de la défense, la Russie a mené des attaques sur Konstantynivka avec des lance-roquettes multiples.