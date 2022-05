Guerre en Ukraine : trois mois après l’invasion russe, retour sur les grands événements du conflit

Très rapidement après l’annonce de l’invasion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare rompre les liens démocratiques qui lient l’Ukraine avec la Russie et appelle sa population à prendre les armes :

"Ce matin, chers citoyens, ce matin est entré dans l’Histoire, mais cette histoire est différente. À la fois pour notre pays et pour la Russie. Nous avons rompu les relations diplomatiques avec la Russie. L’Ukraine se défend et ne renoncera pas à sa liberté, quoi qu’en pense Moscou. Pour les Ukrainiens, l’indépendance et le droit de vivre sur leur terre selon leur volonté sont de la plus haute valeur."