Guerre en Ukraine : trois journaux nordiques vont publier en russe pour contrer la "propagande" du Kremlin

Trois grands journaux nordiques ont annoncé jeudi la traduction en russe d’une partie de leurs articles sur la guerre en Ukraine, afin de pouvoir atteindre le public en Russie et contrer la "propagande" du Kremlin.

"Notre but est de donner aux Russes accès à une couverture non partisane et fiable", écrivent les rédacteurs en chef des quotidiens de référence Politiken (Danemark), Dagens Nyheter (Suède) et Helsingin Sanomat (Finlande) dans une tribune commune. "La tragédie ukrainienne ne doit pas être communiquée au public russe par des canaux de propagande", plaident-ils, en dénonçant la récente fermeture "des derniers médias audiovisuels indépendants en Russie, la radio Echo de Moscou et la chaîne de télévision d’opposition Dojd."