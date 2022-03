Guerre en Ukraine : tous ces signaux qui indiquaient que Vladimir Poutine durcissait sa politique étrangère

Cette volonté de défier l’ordre international actuel est une caractéristique qu’on retrouve aussi dans l’analyse de Julien Pomarede, docteur en sciences politiques et chercheur à l’ULB et à Oxford. "Dans les médias, on voit beaucoup d’articles sur d’éventuelles visées économiques que Vladimir Poutine pourrait avoir en Ukraine. Or oui, le pays est riche en métaux rares, mais moins que d’autres nations. Je pense que le coût de cette opération militaire est bien supérieur au gain que la Russie pourrait en tirer. Il s’agit d’une guerre idéologique, visant à conquérir des territoires supplémentaires, à mettre l’Occident face à la rancœur russe et à lui montrer que la Russie est contraire à l’ordre mondial actuel."

L’Union européenne "fragmentée"

Pour lui, plusieurs éléments auraient dû alerter les politiques sur ce qui allait se passer. "L’Union européenne a toujours été dans la recherche d’un compromis avec la Russie, essayant de garder des relations constructives. L’enjeu énergétique était au cœur de cette stratégie, notamment pour l’Allemagne. Les Etats membres rêvent d’un Green Deal et voudraient adopter une position ferme vis-à-vis de la Russie, mais c’est impossible s’ils ne parviennent pas à résoudre leur problème de dépendance énergétique de la Russie."

D’un autre côté, observe le chercheur, par le passé, les Etats membres de l’Union européenne se sont montrés assez fragmentés vis-à-vis de la Russie, comme dans les tentatives de rapprochement de l’Hongrois Viktor Orban à l’égard de Moscou.

"A posteriori, on ne s’est pas non plus rendu compte que la Crimée était le début d’une guerre plus grande. Et pourtant, cela fait des années que Vladimir Poutine affirme que l’Ukraine est une construction artificielle et qu’elle n’est rien qu’une extension de la Russie. Grosso modo, la stratégie de Poutine est d’être toujours un cran au-dessus. Plus vous cédez, plus il en voudra. C’est ce qu’il s’est passé avec l’annexion de la Crimée et avec la fragmentation du Donbass", explique encore le chercheur.

Dans son livre, Nina Bachkatov parle également de l’approche "hyper-russe" de Vladimir Poutine, selon lequel la Russie serait la mère d’une communauté culturelle plus grande, qui s’étend jusqu’à l’Ukraine et aux Slaves de l’Est.