Guerre en Ukraine : toujours plus de médias étrangers suspendent leurs activités en Russie

En février, la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle (DW) avait été interdite en Russie et ses reporters contraints d'arrêter de travailler. L'accès à son site russophone, qui fonctionnait encore, a été "limité vendredi par le régulateur russe des médias".

La RAI italienne

La chaîne de télévision publique italienne RAI a également suspendu samedi "les services journalistiques" de ses envoyés spéciaux et de ses correspondants, pour "protéger la sécurité des journalistes sur place et la plus grande liberté possible dans l'information".

"Les informations sur ce qui se produit dans la Fédération de Russie seront pour le moment fournies sur la base de nombreuses sources des journalistes de la RAI en service dans les pays voisins et dans les rédactions centrales en Italie", a ajouté la chaîne.

L'agence de presse Efe

L'agence Efe leur a emboîté le pas samedi en fin de journée.

Présente à Moscou depuis 1970 avec un bureau permanent, c'est la première fois qu'elle "se voit forcée de suspendre l'activité de ses journalistes accrédités dans la capitale russe", a souligné l'agence de presse hispanophone, sur son site.

Efe "regrette profondément cette grave attaque à la liberté d'expression, une tentative évidente du Kremlin de cacher la vérité à l'opinion publique", a commenté sa présidente, Gabriela Cañas.

Les médias russes

Vendredi, les autorités russes ont par ailleurs bloqué Facebook et commencé à "restreindre l'accès" à Twitter. La veille, l'emblématique station de radio Ekho Moskvy (Echo de Moscou) avait annoncé sa dissolution et la chaîne de télévision indépendante Dojd la suspension de son activité, après le blocage de leurs sites.

La Russie est régulièrement décrite par les ONG comme l'un des pays les plus restrictifs au monde en matière de liberté de la presse, mais la situation s'est aggravée depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou.