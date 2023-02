Guerre en Ukraine : toujours pas d’accord entre les Etats européens sur un 10e train de sanctions contre la Russie

Les pays de l’Union européenne ne parviennent pas à nouveau à s’entendre sur une nouvelle série de sanctions contre la Russie, selon des sources recoupées par la BBC et Reuters.



Les hauts diplomates de l’UE n’ont pour l’instant pas réussi, pour la troisième journée consécutive, à s’entendre sur la dixième série de sanctions contre la Russie. Les pourparlers seraient bloqués sur la question du commerce du caoutchouc avec la Russie, la Pologne ayant apparemment rejeté la demande italienne de nouvelles restrictions plus souples sur les importations de caoutchouc.



Reuters rapporte que la Pologne a déclaré que les restrictions proposées sur les importations européennes de caoutchouc russe incluaient un si grand quota d’importations exemptées et des périodes de transition si longues qu’elles n’auraient aucun effet dans la pratique.



L’agence Reuters affirme que cette fermeté polonaise sur un seul objet d’un ensemble plus large de sanctions agacerait certains pays européens puisque cela empêcherait les 27 de pouvoir annoncer les sanctions en ce jour symbolique du premier anniversaire de l’invasion russe.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait déclaré au président ukrainien Volodymyr Zelenskiy que l’UE avait pour objectif de mettre en place les mesures d’ici aujourd’hui, premier anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine.