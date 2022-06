Guerre en Ukraine : The Kyiv Independent, l'information comme arme

Ana Myroniuk et ses collègues peuvent-ils, dans ces conditions, pratiquer un journalisme non partisan ? "Notre rôle, c’est de relater les faits, défend Alexander Query. Nous ne sommes pas des propagandistes. Il ne faut pas non plus être hypocrite : j’ai conscience de vivre dans un pays en guerre, et parce que je sais que je peux avoir ce biais-là, je mets beaucoup plus de distance, j’applique mon esprit critique à mon propre travail."

Et même dans ces conditions, l’esprit de la rédaction, dit-il, reste combatif.