Guerre en Ukraine : sur les rives du Dniepr, à Zaporijjia, une mer de boue et des souvenirs (reportage)

Malgré la dévastation, le bord de la rivière reste un lieu de contemplation paisible pour certains. Andriï Vlassenko, 32 ans, se promène seul en balayant la boue avec son détecteur de métaux.

Il y a un an, Andriï, sa femme et son enfant ont fui les territoires occupés par la Russie plus au sud et il n’a pas encore été en mesure de trouver un travail. Il y a cinq mois, son père, âgé de 63 ans, a été tué par des tirs d’obus dans son village natal. Pour lui, le lit de la rivière nouvellement mis à nu est l’occasion d’oublier sa douleur et de s’adonner à son paisible passe-temps. "Je suis peut-être venu pour trouver quelque chose. En tout cas, en cherchant, mon âme se repose", explique-t-il.

Son butin de la matinée reste maigre : pas d’or ni d’argent, mais une pièce de monnaie ukrainienne et un kopeck de l’époque soviétique.