Guerre en Ukraine : sur l’île de Gotland, en Suède, l’inquiétude face au voisin russe

Carina, 68 ans, a passé toute sa vie à Gotland, elle assiste à ce déploiement de forces armées sans vraiment encore comprendre ce qu’il se passe : " Nos militaires sont arrivés sur l’île, on les voit très souvent et c’est très inhabituel pour nous. Nous avons aidé l’Ukraine en envoyant des armes et on ne sait pas comment Poutine peut réagir. En tout cas, je me sens plus en sécurité de savoir que nos militaires sont là ".