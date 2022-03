Guerre en Ukraine : Stellantis va suspendre l'activité de son usine russe "faute de pièces"

Le groupe Stellantis va bientôt suspendre la fabrication d'utilitaires dans son unique usine russe, à Kaluga (sud-ouest de Moscou), faute de pièces, a annoncé jeudi le directeur général du groupe automobile, Carlos Tavares.

"L'usine Stellantis de Kaluga, en Russie, devra cesser ses activités en raison d'une pénurie de composants, ce qui ne rendra pas le monde meilleur", a déclaré Carlos Tavares lors d'un déplacement à l'usine Mirafiori de Turin, selon le groupe.

Le groupe avait déjà annoncé début mars l'arrêt de toute importation et exportation vers et depuis la Russie, et son usine de Kaluga, tournait au ralenti, avec ses 2700 salariés.