Guerre en Ukraine : soutien des Vingt-sept au projet de sanctions UE contre l’Iran pour les drones en Ukraine

Les États membres de l’Union européenne ont soutenu mercredi le projet de sanctionner l’Iran pour avoir fourni des drones à la Russie, qui les a utilisés pour des frappes en Ukraine contre des infrastructures civiles, a-t-on appris de sources diplomatiques.

Cinq responsables et trois entités seront sanctionnés, selon ces sources. Une confirmation finale devrait intervenir avant le début du sommet des chefs d’État et de gouvernement, ce jeudi après-midi à Bruxelles.

L’Union européenne affirme avoir rassemblé des "preuves" démontrant que les drones utilisés par la Russie contre l’Ukraine – de type Shahed-136 – ont été fournis par l’Iran. Les individus et entités sanctionnés sont impliqués dans la fabrication et la livraison de ces drones. Les sanctions consistent en un gel des avoirs dans l’UE et une interdiction d’y entrer.