Guerre en Ukraine : six cargos chargés de céréales ont quitté les ports ukrainiens ce jeudi

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères, dont le pays est garant de l’accord céréalier, crucial pour l’approvisionnement alimentaire mondial, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, se sont employés à lever les objections russes auprès de leurs homologues.

Moscou avait suspendu sa participation à l’accord vendredi après une frappe de drone sur la région annexée de Crimée.