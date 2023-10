Guerre en Ukraine : situation "tendue" à Avdiïvka que les Russes tentent d'"encercler" (le fil des événements du samedi 14 octobre 2023)

La situation restait "tendue" samedi à Avdiïvka, une ville de l'est de l'Ukraine cible depuis plusieurs jours d'une offensive d'ampleur des forces russes qui tentent une fois encore de l'"encercler", a indiqué son maire Vitaly Barabach. La situation est "très tendue, pour le cinquième jour déjà, l'ennemi n'a pas cessé d'attaquer ou de bombarder les positions autour de la ville", a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne. La ville d'Avdiïvka, située à 13 km au nord de Donetsk, sous contrôle de la Russie, était brièvement tombée en juillet 2014 aux mains des séparatistes prorusses soutenus et armés par Moscou, avant de revenir sous contrôle ukrainien.

La Russie déclare avoir abattu deux drones au-dessus de la mer Noire, près de Sotchi a déclaré le gouverneur de la région de Krasnodar (sud), Alexei Kopaygorodskiy, sur les réseaux sociaux. "Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts dans la ville", a-t-il ajouté, précisant que l'aéroport fonctionnait "normalement" et que "la situation était sous contrôle".

La Corée du Nord a livré dans les dernières semaines "plus de mille conteneurs" de matériel militaire et de munitions à la Russie, a dit vendredi un porte-parole de la Maison Blanche.

Le comité ministériel restreint ("kern") fédéral a approuvé vendredi la proposition de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, concernant l’octroi de chasseurs-bombardiers F-16 belges à l’Ukraine à partir de 2025, a annoncé son département.

L'OTAN mènera un exercice majeur impliquant des avions de combat capables de transporter des têtes nucléaires, même si des bombes réelles ne seront pas impliquées dans l'exercice, a annoncé l'alliance le 12 octobre. L'exercice Steadfast Noon de l'alliance a lieu chaque année et implique des avions à capacité nucléaire, des avions à réaction conventionnels, des avions de surveillance et de ravitaillement, et impliquera plus d'une douzaine d'alliés de l'OTAN.

Les exercices sont prévus lundi prochain et devraient se poursuivre jusqu'au 26 octobre. Steadfast Noon renforcera "la crédibilité, l'efficacité et la sécurité de notre dissuasion nucléaire, et envoie un message clair selon lequel l'OTAN protégera et défendra tous les alliés", a déclaré Le secrétaire général Jens Stoltenberg lors d'une conférence de l'alliance.

