Guerre en Ukraine : situation "stable" à Kharkiv mais l'armée russe va "réattaquer" selon l'Ukraine

L'armée russe est en train de "regrouper ses forces pour attaquer" dans l'est et le sud de l'Ukraine, a estimé jeudi le chef de la 92e Brigade et défenseur de Kharkiv (nord-est), deuxième ville du pays où la situation est "stable".

"Ils (les Russes) ont cru qu'ils passeraient en Ukraine comme ils l'ont fait en Crimée. Mais cela n'a pas marché, c'est pourquoi l'ennemi s'est retiré et est en train de se regrouper", a déclaré à l'AFP le général Pavlo "Maestro".

"Il se regroupe pour attaquer et mettre le maximum de forces dans la région ou la direction de Slobozhanshchyna", la partie nord-est du pays allant de Kharkiv à Lougansk, et "Marioupol", a estimé le général.

"Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi", dont les "forces sont énormes", a souligné cet officier supérieur de 47 ans, distingué le 3 mars dernier par le président Volodymyr Zelensky comme "héros" de l'Ukraine pour sa défense de Kharkiv aux premiers jours de la guerre.

Repoussée des faubourgs, l'armée russe campe toujours aux périphéries nord et nord-est de la ville, d'où elle bombarde quotidiennement des zones résidentielles à portée de son artillerie.

"A Kharkiv, la situation est stable", a jugé le général "Maestro", un surnom hérité de la guerre de 2014/2015 dans le Donbass (est). "Nous nous défendons dans toutes les directions et nous essayons de repousser l'ennemi".

Commentant la reprise ce début de semaine par les forces ukrainiennes du village de Mala Rogan et d'une autoroute en périphérie est, où les militaires russes ont subi de lourdes pertes, l'officier supérieur a jugé que c'était "une opération classique comme nous en menons tous les jours"

"Le moral de nos troupes est haut. Nous sommes ici sur notre terre, nous protégeons nos familles et nos victoires nous remontent le moral", a-t-il assuré.