Guerre en Ukraine : Shell et le danois Ørsted ne reçoivent plus non plus de gaz russe

Le géant pétrolier anglo-néerlandais Shell et la société danoise Ørsted sont les prochaines entreprises à se voir refuser le gaz russe. Toutes deux refusent en effet de payer leurs factures au groupe gazier russe Gazprom en roubles.

Dans le cas de Shell, Gazprom indique que le gaz devait être livré à des clients en Allemagne. Cela concerne 1,2 milliard de mètres cubes de gaz par an. Pour Ørsted, il s'agissait de 1,9 milliard de mètres cubes de gaz par an, soit environ 80% de toutes les importations au Danemark.

Dans une réaction, Shell a assuré qu'il continuera à fournir du gaz à ses clients européens et que celui-ci proviendra de diverses sources. La société était déjà en train de réduire ses achats de pétrole et de gaz russes en raison de la guerre en Ukraine et continuera à le faire.

De son côté, Ørsted avait déjà mis en garde lundi contre la fin des livraisons de gaz en provenance de Russie, lorsque le fournisseur néerlandais GasTerra a annoncé que Gazprom allait fermer le robinet du gaz.

La décision de Gazprom de ne plus fournir la société danoise intervient un jour avant que le peuple danois ne se prononce par référendum sur la participation à la politique européenne commune de sécurité et de défense. Au cours des dernières décennies, le Danemark ne voulait pas en faire partie, mais l'invasion russe de l'Ukraine a provoqué un changement.

Il y a quelques jours, Gazprom avait déjà coupé le robinet du gaz pour la Finlande après la décision de ce pays d'adhérer à l'Otan. La Pologne et la Bulgarie ne recevront plus non plus de gaz de Gazprom.