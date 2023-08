Guerre en Ukraine : seule Kiev décidera des termes d’une négociation, réitère le patron de l’OTAN

"C’est aux Ukrainiens et seulement aux Ukrainiens de décider quand les conditions pour des négociations seront réunies et de décider autour d’une table de négociations, dans l’hypothèse où des négociations ont lieu, ce qui est une solution acceptable", a déclaré Jens Stoltenberg. "Notre tâche est de les soutenir". Jens Stoltenberg a tenu ces propos lors d’un entretien public à Arendal, petite ville du sud de sa Norvège natale, où les décideurs norvégiens sont réunis cette semaine. Deux jours plus tôt au même endroit, son directeur de cabinet, Stian Jenssen, avait laissé entendre qu’une solution au conflit pourrait être que l’Ukraine cède des territoires à la Russie en contrepartie d’une adhésion à l’Otan. "Je pense qu’une solution pourrait être que l’Ukraine cède du territoire et obtienne en retour l’adhésion à l’Otan", avait-il lors d’un forum politique en Norvège. Les autorités ukrainiennes avaient vivement réagi.