Guerre en Ukraine : série de démissions en Ukraine après des scandales de corruption

Plusieurs hauts responsables ukrainiens ont annoncé mardi leur démission, dans la foulée d'une affaire de corruption présumée autour des approvisionnements de l'armée, premier scandale et remaniement de cette ampleur depuis le début de l'invasion russe.

Parmi les responsables qui ont démissionné et dont les départs ont été aussitôt acceptés figurent le vice-ministre de la Défense Viatcheslav Chapovalov, qui était en charge de l'appui logistique des forces armées, le chef adjoint de l'administration présidentielle Kyrylo Tymochenko et le procureur général adjoint Oleksiï Symonenko. "Même si ces accusations sont infondées", le départ de M. Chapovalov "permettra de préserver la confiance de la société et des partenaires internationaux ainsi que d'assurer l'objectivité" des efforts pour faire la lumière sur cette affaire, a assuré le ministère de la Défense dans un communiqué.