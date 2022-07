Guerre en Ukraine : Sergueï Lavrov en tournée africaine. Cinq questions à Laetitia Spetschinsky, spécialiste de la Russie

Depuis 2019, Moscou multiplie les efforts pour marquer le retour de la Russie en Afrique. Sergueï Lavrov sur le continent africain, c’est un message clair et prioritaire : "Ce n’est pas la Russie qui est isolée mais c’est l’Occident qui s’isole en mettant de côté la Russie."

Il ne faut pas oublier que la Russie bénéficie d’énormément de soutiens en Afrique. Des relais importants et récents. N’oublions pas la présence des forces Wagner en Centrafrique et au Sahel. Et donc, les commentateurs occidentaux sont bien obligés de remarquer ce retour de la Russie en Afrique.

Le retour en Afrique a bien sûr une dimension idéologique, où Moscou, un peu comme à l’époque soviétique, se présente comme la voix des laissés-pour-compte, le seul état prêt à tendre la main, à négocier avec les États d’Afrique, ce n’est pas un mouvement des non-alignées mais c’est l’idée que la Russie va rétablir un ordre démocratique à l’échelle internationale c’est-à-dire redonner voix à ceux qui n’en ont plus depuis l’indépendance, depuis la fin de l’union soviétique qui a fait perdre des gouvernements communistes en Afrique et qui ont été balayés de la carte. La Russie regagne ce terrain idéologique.

Un autre point, c’est la sécurité. On a une présence du groupe Wagner qui vient aider les gouvernements qui en font la demande (ou pas d’ailleurs, mais c’est une autre question) en important des armes, des entraînements, des hommes etc. Mais aussi en fournissant directement des armes qui étaient également une des grandes fonctions de l’Union soviétique. Et l’agence d’exportation d’armes russe Rosoboronexport a augmenté ses relais de manière significative dans certains états. On parle de l’Algérie, de l’Égypte, d’autres États d’Afrique subsaharienne. Donc la présence en tant qu’exportateur d’armes a fortement augmenté. Et pas seulement les armes, mais aussi les technologies nucléaires, on en a parlé avec l’Égypte, et ça, c’est le travail de Rosatom (société nationale pour l’énergie atomique) et bien entendu, il y a aussi toute la gamme des services de sécurité.

Cette visite est aussi économique. C’est certain que dans la plupart des pays visités par Lavrov, les USA et UE restent les principaux donateurs en termes d’aide et de soutien économique et donc c’est là que le bât blesse. Les Européens en position de 1er donateurs font face à un entrisme russe qui ne se joue pas par l’aide économique directe ou au développement mais sur un moment clé qui est l’exportation de graines et de céréales d’Ukraine et de Russie. Donc, c’est un moment charnière et la visite Lavrov prend tout son sens, en pleine crise alimentaire ou de famine qui peut arriver.