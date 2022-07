Guerre en Ukraine : sept principes approuvés dans la Déclaration de Lugano, la lutte anti-corruption en tête

La reconstruction ne doit pas porter que sur les infrastructures et les institutions, mais sur toutes les composantes économiques, sociales et environnementales.

Les participants soutiennent également le dispositif présenté lundi par Denys Chmygal. Le coût du rétablissement est estimé désormais à 750 milliards de dollars par Kiev.

Et pour le financer, l'Ukraine répète qu'elle souhaite surtout que les fonds d'oligarques et du gouvernement russes gelés par les différents Etats soient utilisés. Ceux-ci pourraient alimenter au moins environ la moitié du montant requis.

Après la guerre, nous reconstruirons tout

Aux participants, Denys Chmygal a promis qu'"après la guerre, nous reconstruirons tout". "Mieux qu'avant", a dit aussi le chef du gouvernement.

Il avait estimé lundi que des milliers d'experts, de parlementaires ou d'acteurs économiques ont contribué au plan ukrainien de reconstruction. La délégation ukrainienne, dotée de plus de 60 personnes, a présenté des approches très détaillées et a encore promis de mettre la population au centre de ses efforts.

Trois étapes

Trois étapes sont attendues. A court terme, il faudra aider directement la population pendant un an après la guerre, selon Denys Chmygal.

Il faudra ensuite financer des milliers de projets de reconstruction de centres de santé et d'autres bâtiments importants.

A long terme, il faut préparer une Ukraine européenne, plus verte, même si les ONG ont déploré le manque d'annonces concrètes sur cette question, et plus numérique, de même que des infrastructures de santé et militaires.