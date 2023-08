Guerre en Ukraine : sept morts et 90 blessés dans le bombardement russe sur Tcherniguiv

Il a également publié une vidéo montrant des débris autour d'un grand immeuble de style soviétique, avec des voitures garées autour et partiellement détruites, des toits défoncés et des vitres brisées.

Les forces russes avaient envahi Tcherniguiv après le lancement des hostilités, le 24 février 2022, en provenance de plusieurs points de départ, y compris depuis la Biélorussie. Elles avaient ensuite été repoussées par l'armée ukrainienne.

Depuis le retrait russe du nord de l'Ukraine, cette région a été épargnée des attaques à grande échelle, les combats les plus durs se concentrant dans l'est et le sud du pays.