Guerre en Ukraine : sept morts dans de nouveaux bombardements sur Kharkiv

Sept personnes sont mortes dans de nouveaux bombardements russes sur Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine qui avait entamé un retour à une vie normale mi-mai, a indiqué jeudi le gouverneur régional Oleg Sinegoubov sur Telegram.

"Les occupants bombardent à nouveau le centre régional", a déclaré M. Sinegoubov.

"Sept civils ont été tués et 17 blessés dont un enfant de 9 ans", a-t-il précisé. Le précédent bilan faisait état de quatre morts et sept blessés.

Des missiles ont touché le secteur résidentiel du quartier de Pavlové Polé, au centre nord de la ville, près d’un centre commercial qui était fermé au moment de la frappe, selon un journaliste de l’AFP sur place. Il a vu un jeune homme tué et quatre blessés, tous transportés à l’hôpital, dont un homme plus âgé avec une jambe et un bras arrachés.

D’autres zones résidentielles ont également été bombardées, avec une vaste destruction des bâtiments.