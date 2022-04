Guerre en Ukraine : sept civils tués dans des tirs russes sur des bus d’évacuation près de Kharkiv

Sept civils ont été tués et 27 blessés jeudi dans des tirs russes sur des bus d'évacuation dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé vendredi le parquet général ukrainien.

"Le 14 avril, des militaires russes ont tiré sur des bus d'évacuation avec des civils dans la localité de Borova. Selon les premières informations, sept personnes ont été tuées et 27 blessées", a écrit le parquet sur Telegram.

Une enquête a été ouverte pour "violation des lois et coutumes de guerre, associée au meurtre avec préméditation", a-t-il ajouté.

Plus au sud, dans la région de Zaporijjia (sud), une personne a été tuée et cinq blessées dans des bombardements russes contre la ville de Vassylivka où plusieurs maisons, une épicerie et une installation de la gare ferroviaire de Tavriïsk ont été endommagées, selon l'administration militaire régionale sur Telegram.