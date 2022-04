Guerre en Ukraine: selon Londres, l'Ukraine conserve le contrôle sur l'essentiel de son espace aérien

L'Ukraine conserve le contrôle de la majeure partie de son espace aérien, rapporte mercredi le ministère britannique de la Défense. Selon la mise à jour quotidienne des renseignements du Royaume-Uni, la Russie n'a pas réussi à clouer au sol l'armée de l'air ukrainienne ni à désactiver les défenses aériennes.

Selon le ministère britannique, la Russie mène principalement des frappes aériennes dans le sud et l'est de l'Ukraine en soutien à ses forces terrestres. Moscou a moins de possibilités d'attaques dans le nord et l'ouest, car l'accès à l'espace aérien y est "très limité". La Russie attaque toujours des cibles militaires à travers l'Ukraine, ce dont Moscou lui-même fait régulièrement état.

Les Britanniques signalent également que la Russie est susceptible d'utiliser des projectiles non guidés lors de frappes aériennes à Marioupol, ce qui augmente le risque de pertes civiles. Selon les autorités locales, des dizaines de milliers de civils ont été tués à Marioupol depuis le début de la guerre. Le nombre de morts dans la ville portuaire ne peut actuellement pas être vérifié de manière indépendante.