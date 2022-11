Guerre en Ukraine : Sean Penn offre un de ses Oscars au président Zelensky

Le 24 février dernier, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, Sean Penn était en Ukraine pour réaliser un documentaire. A cette occasion, l’acteur et réalisateur avait rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 8 mois plus tard, à Kiev toujours, la rencontre se réitère.

Cette fois, Sean Penn n’est pas venu les mains vides. En effet, dans une vidéo images mises en lignes par un conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur, on voit l’acteur multirécompensé sortir de son sac à dos noir l’une de ses Oscars, et le remettre au président ukrainien : " C’est pour vous ". Face au refus poli du chef d’Etat, lui soulignant que l’objet lui appartient, l’acteur lui rétorque qu’il pourra lui ramener à Malibu lorsqu’ils auront gagné la guerre : "je me sentirai mieux en sachant qu’une partie de moi est ici". Zelensky quant à lui, après avoir précisé que dans sa vie "en tant de paix" cet Oscar représentait un rêve, a décoré l’acteur de l’Ordre de l’Ukraine, au nom du pays.

Bien que les diverses interventions de l’acteur au sujet de l’Ukraine ne soient pas toujours bien accueillies au niveau de l’opinion publique, souvent accusé d’apporter une énième perspective américano-centrée, ce n’est pas la première fois que Sean Penn manifeste son soutien à l’Ukraine. En plus de la réalisation de ce documentaire sur les tensions entre le pays et la Russie, Sean Penn avait menacé l’académie des Oscars de faire fondre ses récompenses si le chef d’Etat n’intervenait pas lors de la cérémonie. Bien que le président Zelensky n’ait pas fait d’intervention, une minute de silence avait été respectée, ce qui a peut-être valu aux récompenses de Sean Penn de rester intactes, et aura permis à l’une d’elles de finir sur le bureau du président ukrainien.