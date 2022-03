Guerre en Ukraine : Scholz demande à Schröder de quitter ses fonctions

Le chancelier allemand Olaf Scholz a enjoint jeudi l'ancien dirigeant Gerhard Schröder à démissionner de ses postes au sein de grands groupes russes alors que ce dernier a été lâché par une partie de son entourage en raison de ses liens étroits avec Vladimir Poutine.

"Je ne pense pas qu'il soit juste que Gerhard Schröder exerce ces fonctions et je pense aussi qu'il serait juste qu'il se retire", a affirmé le chancelier sur la chaîne publique ZDF.

Interrogé pour savoir si cela nuit au Parti social-démocrate (SPD) dont ils sont tous deux représentants, le chef du gouvernement a assuré : "tout le monde sait que nous ne sommes pas d'accord avec" les positions de Gerhard Schröder concernant la Russie.

Mon conseil à Gerhard Schröder est de se retirer de ces fonctions

"Je ne sais pas (si cela nuit au SPD), je ne l'espère pas et je ne le crois pas non plus, mais mon conseil à Gerhard Schröder est de se retirer de ces fonctions", a-t-il insisté.

L'ancien chancelier social-démocrate (1998-2005) est très critiqué ces dernières semaines en raison de ses liens avec Vladimir Poutine à l'origine de l'invasion de l'Ukraine.