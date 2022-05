Guerre en Ukraine : Sanchez défend la hausse du budget militaire de l'Espagne face à la menace russe

Très critique sur l'envoi d'armes à l'Ukraine par l'Espagne, Podemos a refusé de participer lundi à la cérémonie organisée pour les 40 ans de l'entrée de l'Espagne dans l'Otan, à la différence des principaux partis espagnols.

Madrid accueillera les 29 et 30 juin le sommet de l'Otan qui revêt une importance particulière en raison de l'invasion russe de l'Ukraine et de la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède.

Jens Stoltenberg a qualifié ce sommet, qui aura notamment pour but de réviser le concept stratégique de l'Alliance adopté en 2010, d'"historique".

Cette rencontre sera l'occasion de "réaffirmer notre attachement mutuel aux valeurs de l'Otan" et au fait "que l'Europe et l'Amérique du Nord travaillent ensemble" au sein de l'Alliance, a-t-il souligné.