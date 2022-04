Guerre en Ukraine : s'il venait à mourir, Zelensky voudrait être vu "comme un être humain" amoureux de la vie, "pas comme un héros"

Pratiquement deux mois après le début de la guerre dans son pays, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné une interview exclusive à la chaîne d’information américaine CNN. Dans cet échange, le journaliste Jake Tapper exprime la possibilité que le président ukrainien ne survive pas à la guerre.

Rappelons que le président russe Vladimir Poutine l’avait qualifié, dès le début du conflit, lui et ses ministres de "clique de toxicomanes et de néonazis, etc." Le président russe avait également appelé les militaires ukrainiens à "prendre le pouvoir" à Kiev en renversant le président Volodymir Zelensky et son entourage.

Dans ce contexte, à la question : "Comment souhaitez-vous que les Ukrainiens et vos enfants se souviennent de vous ?, l’ancien comédien, visiblement marqué par la guerre dans sa "patrie" répond : "Comme un être humain qui a aimé la vie au maximum. Il a aimé sa famille et sa patrie", mais définitivement "pas comme un héros".