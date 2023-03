Guerre en Ukraine : Russie et l’ONU se réuniront lundi pour des discussions "compliquées" sur la prolongation de l’accord céréalier

"Les prochaines séries de consultations sont prévues le 13 mars à Genève, auxquelles participera la délégation interministérielle russe" avec "des représentants de l’ONU", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d’un point-presse. Selon elle, Martin Griffiths, le chargé des affaires humanitaires de l’ONU, et Rebeca Grynspan, la secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, seront présents. "L’accord (céréalier) sera discuté", a simplement déclaré Maria Zakharova à la presse. Plus tôt jeudi, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait qualifié de "compliquées" les négociations visant à prolonger l’accord qui avait permis de reprendre les exportations de céréales ukrainiennes, malgré l’offensive de Moscou.