Guerre en Ukraine : Russes et Biélorusses ne pourront pas participer aux Jeux Paralympiques de Pékin

Président du CIP, Andrew Parsons a expliqué que la situation a évolué en quelques heures. "Au cours des douze dernières heures, de très nombreux athlètes nous ont contactés et ont été très francs, ce dont je suis reconnaissant. Ils ont expliqué que si nous ne revenions pas sur notre décision, cela risquait d’avoir des conséquences graves pour les Jeux Paralympiques. Plusieurs comités nationaux ont menacé de déclarer forfait."

"Notre décision de retirer les comités paralympiques russe et biélorusse touche 83 athlètes. Si nous ne l’avions pas prise, plusieurs nations se seraient retirées et les Jeux Paralympiques n’auraient pas été viables. L’impact aurait été bien plus important", a ponctué M. Parsons.

Dans la foulée, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a qualifié cette décision de honteuse. "Cette situation est monstrueuse. C’est une honte pour le Comité international paralympique, je ne trouve pas d’autres mots", a-t-il déclaré à l’agence russe TASS.