Guerre en Ukraine : rubans verts, pancartes blanches, ces formes alternatives de protestation se multiplient en Russie, avec quel impact ?

Les Russes trouvent encore d’autres moyens de s’exprimer : accrocher un simple ruban vert dans la ville, ou le porter par exemple. Mais cela n’est pas toléré non plus. OVD-Info consigne minutieusement toutes les informations et témoignages qu’elle reçoit. Dans le compte rendu du 21 mars, on trouve ce récit : “À Tcheliabinsk, une femme a été arrêtée alors qu’elle se promenait avec son amie, sous prétexte de vérifier ses documents. Au poste de police, il s’est avéré qu’elle et son amie étaient détenues à cause d’un ruban vert sur le sac de la femme. Le ruban vert est l’un des symboles de la protestation contre la guerre.” Elles s’en sont sorties avec un avertissement.