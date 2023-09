Guerre en Ukraine : Roustem Oumerov, Tatar de Crimée et nouveau ministre de la Défense déclare vouloir "libérer chaque centimètre de notre pays"

Au total, 338 des 450 députés ont approuvé la candidature de Roustem Oumerov proposée par le président Volodymyr Zelensky, ont indiqué les députés Iaroslav Jelezniak et Iryna Guerachtchenko sur Telegram. Roustem Oumerov qui dirigeait jusqu’ici le Fonds des biens d’Etat chargé des privatisations est une figure éminente de la communauté de Tatars de Crimée, un musulman pratiquant qui a la réputation d’être un fin négociateur, discret et pragmatique avec de bons contacts dans le monde musulman. "C’est le plus haut poste d’Etat jamais occupé par un Tatar" de Crimée, la communauté musulmane historique de cette péninsule annexée par la Russie en 2014, commente auprès de l’AFP un conseiller du chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Serguiï Lechtchenko. Le précédent ministre Oleksiï Reznikov, 57 ans, est devenu un des visages de la résistance ukrainienne à l’invasion russe lancée en février 2022, mais il a dû quitter son poste après plusieurs scandales de corruption au sein de son ministère.