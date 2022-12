Guerre en Ukraine : Rome place sous tutelle d'Etat provisoire une raffinerie du géant russe Loukoïl en Sicile

L'"administration provisoire" est prévue pour une période maximale de douze mois, a précisé la source gouvernementale. Un décret en ce sens a été adopté par le conseil des ministres.

"L'intervention d'urgence a pour but de protéger à la fois un pôle énergétique national stratégique et les niveaux d'emploi si importants pour la Sicile et l'ensemble du pays", a commenté la Première ministre Giorgia Meloni dans un bref communiqué sans préciser le contenu du décret.

En mettant sous tutelle la raffinerie, Rome suit l'exemple de Berlin qui avait pris en septembre le contrôle des activités en Allemagne du groupe pétrolier russe Rosneft, qui y gère de nombreuses raffineries.