Guerre en Ukraine : Rome accuse Wagner d'utiliser les migrants pour punir les soutiens de Kiev

Le ministre italien de la Défense Guido Crosetto a accusé lundi le groupe paramilitaire russe Wagner de favoriser les migrations illégales vers l'Europe pour punir les pays européens soutenant l'Ukraine.

"L'augmentation exponentielle du phénomène migratoire en provenance des côtes africaines fait aussi partie, dans une mesure non négligeable, d'une stratégie claire de guerre hybride que le groupe Wagner (...) met en œuvre en utilisant son poids significatif dans plusieurs pays africains", a affirmé le ministre dans un communiqué. "De même que l'UE, l'Otan et l'Occident ont réalisé que les cyberattaques faisaient partie de la confrontation globale que la guerre en Ukraine a ouverte, ils devraient maintenant comprendre que le front sur l'Europe du Sud devient chaque jour plus dangereux", a-t-il poursuivi. Et d'avertir que "l'immigration incontrôlée et continue (...) devient un moyen pour frapper les pays les plus exposés, en premier lieu l'Italie, et leurs choix géostratégiques".

Plus de 20.000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année, contre environ 6.000 sur la même période en 2022 et en 2021, selon le ministère de l'Intérieur. La plupart arrivent en provenance des côtes nord-africaines à bord d'embarcations surchargées au péril de leur vie. Le groupe Wagner, dont le patron Evguéni Prigojine est un proche du président russe Vladimir Poutine, est actif en Ukraine mais également dans plusieurs pays d'Afrique comme la Centrafrique et le Mali.