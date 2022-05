Guerre en Ukraine : romantique, photographe, philosophe néonazi et soldat du régiment Azov, l'histoire des "yeux d'Azovstal"

Via les réseaux sociaux, Orest, c’est son pseudo, a partagé son quotidien de guerrier et ses photographies sont très vite devenues virales sur la toile. Une immersion dans les méandres de la guerre dans ce qu’elle a de plus sombre et de la résistance dans ce qu’elle a de plus désespéré, à travers les yeux de cet étudiant en sciences politiques.