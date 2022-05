Guerre en Ukraine : romantique, philosophe, photographe, néonazi et soldat du régiment Azov, l'histoire des "yeux d'Azovstal"

Dans l’autre guerre, celle médiatique, qui secoue l’Ukraine, l’histoire du soldat-photographe Dmytro Kozatskiy est en passe de devenir un symbole, et à plus d’un titre. Car ce soldat du régiment Azov a illustré les conditions de vie des combattants et des civils retranchés dans les sous-sols de l’aciérie d’Azovstal à Marioupol, ce qui lui a valu d’être surnommé "les yeux d’Azovstal". Via les réseaux sociaux, Orest, c’est son pseudo, a partagé son quotidien de guerrier et ses photographies sont très vite devenues virales sur la toile. Une immersion dans les méandres de la guerre dans ce qu’elle a de plus sombre et de la résistance dans ce qu’elle a de plus désespéré, à travers les yeux de cet étudiant en sciences politiques.