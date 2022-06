Guerre en Ukraine : réunion du Conseil de sécurité de l'Onu mardi à la demande de l'Ukraine

La France de son côté a accusé lundi dans un communiqué la Russie de "violations effroyables du droit humanitaire en Ukraine". "La France condamne le tir de missile russe qui a frappé un supermarché à Krementchouk en Ukraine et qui a fait une dizaine de morts et plusieurs douzaines de blessés". "En bombardant de façon indiscriminée des civils et des infrastructures civiles partout en Ukraine, la Russie poursuit ses violations effroyables du droit humanitaire international. La Russie devra répondre de ces actes. La France soutient la lutte contre l'impunité en Ukraine", poursuit le Quai d'Orsay.