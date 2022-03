Guerre en Ukraine : retour sur deux semaines de conflit en images

Depuis plus de deux semaines, des images de la guerre en Ukraine nous parviennent et se multiplient dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Décisions politiques, mouvements militaires, bombardements de villes, détresse des civils et solidarité internationale : autant de moments historiques captés par les reporters présents sur place. Derrière ces clichés, il y a des histoires, des personnages, dont les destins ont soudainement basculé. Il y aussi un pays, un continent, qui ne sera plus jamais le même.

Retour en images sur ces quinze premiers jours de conflit qui ont déjà changé le cours de l’Histoire :