Guerre en Ukraine : résolution au Sénat sur les victimes de guerre soutenue unanimement... moins le PTB

Le Sénat a approuvé vendredi une proposition de résolution qui vise à soutenir la poursuite des auteurs de crime de guerre en Ukraine. Le texte a reçu un soutien unanime moins, à nouveau, l'abstention du PTB.

Une allocution de la parlementaire ukrainienne Yevheniia Kravchuk, dans l'hémicycle, a précédé le débat. La députée a évoqué plus particulièrement les violences sexuelles commises contre les femmes et les filles depuis le début de l'invasion russe. Elle a livré le témoignage poignant d'une Ukrainienne de la région de Kiev qui a vu son mari abattu sous ses yeux, devant sa maison, avant d'être violée plusieurs fois par des soldats russes. Ces actes relèvent, selon Mme Kravchuk, d'une stratégie de guerre délibérée pour intimider les Ukrainiens, et leurs conséquences sont encore aggravées par la situation des hôpitaux qui subissent des bombardements.

Elle a exhorté la Belgique à apporter son soutien à la mise sur pied d'un tribunal international spécial qui jugera les auteurs de crime de guerre comme ce fut le cas pour l'ex-Yougoslavie. "Nous pensons que 20.000 crimes de guerre ont déjà été commis, et on en découvrira sans doute encore d'autres", a-t-elle expliqué.